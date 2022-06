Cina: riapertura il 15 giugno per Universal Beijing Resort

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 07 GIU - Con il calo dei casi di Covid-19 di Pechino, l'Universal Beijing Resort ha dichiarato oggi che riprenderà le attività il 15 giugno dopo un mese di chiusura.

Il resort, inaugurato a settembre 2021, comprende il parco di divertimento Universal Studios Beijing, l'Universal CityWalk Beijing e due hotel.

Con il presupposto di rispettare rigorosamente le politiche e i requisiti di prevenzione e controllo delle epidemie di Pechino, il CityWalk e i due hotel dovrebbero riaprire il 14 giugno, un giorno prima del parco, come ha dichiarato il resort.

Il numero di visitatori sarà limitato a non più del 75% della capacità massima.

Per accedere tutti i turisti dovranno presentare i risultati negativi dei tamponi molecolari effettuati nelle ultime 72 ore e sottoporsi al controllo della temperatura prima di entrare nel resort.

L'Universal Beijing Resort ha chiuso temporaneamente il suo parco di divertimento e il CityWalk il 1° maggio per la prevenzione e il controllo dell'epidemia a causa di un focolaio iniziato nella capitale cinese il 22 aprile.

Con l'attenuarsi dell'ultima recrudescenza del virus, Pechino sta allentando le restrizioni di risposta all'epidemia e sta tornando alla normalità. (ANSA-XINHUA).