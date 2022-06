Cina: raccolto oltre la metà del grano per l'inverno

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 07 GIU - La Cina ha raccolto circa il 55% delle proprie riserve invernali di grano alla data di ieri, anticipando di due giorni la data di metà raccolto dell'anno scorso, secondo i dati ufficiali rilasciati oggi.

Il Paese è riuscito a mietere il grano per l'inverno su 167 milioni di mu (circa 11,13 milioni di ettari) di terreni agricoli alla data di ieri, come ha dichiarato il Ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali, con un ritmo di 10 milioni di mu al giorno per otto giorni consecutivi, dopo l'inizio della raccolta meccanica su larga scala il 28 maggio.

La raccolta del grano nella provincia del Sichuan, in Cina sud-occidentale, e nella provincia dell'Hubei, in Cina centrale, è quasi giunta al termine, mentre quella nelle province del Shaanxi, del Shandong, del Shanxi e dell'Hebei giungerà presto a pieno regime.

La Cina sta portando avanti a pieno ritmo il raccolto estivo, che si concentra sulla raccolta del grano per l'inverno e della colza. Tradizionalmente, il raccolto estivo va da maggio a fine giugno e la produzione di cereali in questo periodo rappresenta circa un quarto del totale annuale. (ANSA-XINHUA).