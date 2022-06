Cina: oltre 30 mln di pesci liberati nello Yangtze

(ANSA-XINHUA) - WUHAN, 06 GIU - Oggi oltre 30 milioni di pesci sono stati rilasciati nel fiume Yangtze, nella provincia di Hubei della Cina centrale. Tra gli esemplari sono presenti alcune specie protette, tra cui lo storione cinese e il cefalo, come annunciato dal governo provinciale dello Hubei. Il ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali, l'amministrazione provinciale dello Hubei e il Three Gorges Group hanno organizzato l'attività per incrementare le scorte di pesce e proteggere la biodiversità acquatica.

Dal 2016, lo Hubei ha rilasciato oltre 2 miliardi di pesci nei propri fiumi e laghi, secondo il dipartimento provinciale dell'agricoltura e degli affari rurali. (ANSA-XINHUA).