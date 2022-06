Covid: Cina, nuovi casi giornalieri inferiori ai 100

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 05 GIU - In Cina continentale il numero di casi giornalieri di Covid-19 trasmessi localmente e di asintomatici rimane inferiore a 100. Lo ha riferito oggi Mi Feng, funzionario della Commissione Sanitaria Nazionale in una conferenza stampa. Tuttavia, 16 suddivisioni a livello provinciale hanno riportato dei contagi locali nel corso dell'ultima settimana.

Mi ha chiesto di continuare ad applicare le misure di routine di prevenzione e controllo, oltre a provvedimenti tempestivi e mirati per interrompere la trasmissione del virus.

(ANSA-XINHUA).