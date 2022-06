Cina: rapporto, mercato immobiliare in ripresa

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 05 GIU - Il mercato immobiliare cinese ha riguadagnato un po' di terreno il mese scorso, grazie all'allentamento dei finanziamenti e delle restrizioni per gli acquirenti di case. Lo rileva un rapporto del Beike Research Institute.

A maggio il volume delle vendite delle case non di nuova costruzione in 50 città è aumentato di circa il 14% rispetto al mese precedente. Più dell'80% delle città prese in esame ha registrato un aumento mese su mese, mentre alcune città del nord-est della Cina e della regione del delta del fiume Yangtze hanno registrato vendite più che raddoppiate.

I prezzi di tali abitazioni, tuttavia, sono scesi dello 0,9% rispetto ad aprile nelle 50 città. Il rapporto prevede un'ulteriore espansione del volume delle vendite e una stabilizzazione dei prezzi nella seconda metà di quest'anno.

