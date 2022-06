Cina: rapporto, mercato su sicurezza Internet in espansione

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 04 GIU - Il mercato cinese dei servizi di consulenza per la sicurezza Internet ha registrato una forte crescita nel 2021 ed è prevista, per i prossimi anni, una continua espansione costante. È quanto emerge da un rapporto di settore della società di ricerche di mercato International Data Corporation (Idc).

L'anno scorso le dimensioni del mercato erano di circa 1,3 miliardi di dollari, con un'impennata del 42% rispetto all'anno precedente. Idc prevede che il mercato raggiungerà i 3,2 miliardi di dollari entro il 2026, con un tasso di crescita composto quinquennale del 19%.

Secondo il rapporto, negli ultimi anni quello della consulenza sulla sicurezza Internet è diventato un servizio fondamentale per molti utenti, in quanto fornisce soluzioni professionali per la pianificazione e la costruzione della rete, il collaudo e la valutazione, nonché la risposta alle emergenze.

