Cina: a maggio prezzi delle nuovi case in leggero aumento

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 04 GIU - I prezzi delle case in 100 città cinesi hanno registrato un leggero aumento il mese scorso.

È quanto emerge da un rapporto del settore compilato dalla China Index Academy, un istituto di ricerca immobiliare. I prezzi medi delle nuove abitazioni sono aumentati dello 0,03% rispetto ad aprile, raggiungendo i 16.198 yuan (circa 2.414 dollari) al metro quadro nel mese di maggio. I prezzi medi delle nuove abitazioni nelle città invece sono aumentati dell'1,2% rispetto all'anno precedente. In totale sono 40 le città che a maggio hanno registrato un aumento dei prezzi dei nuovi alloggi su base mensile, mentre 45 città hanno assistito a una contrazione.

L'istituto prevede che le aspettative e la fiducia dei consumatori nel mercato degli alloggi di nuova costruzione si stabilizzeranno a giugno, grazie all'allentamento dei finanziamenti per l'acquisto di case e all'introduzione di politiche più favorevoli.

La Cina ha attuato misure mirate come l'allentamento delle restrizioni sull'acquisto o sulla vendita, l'adeguamento delle politiche del fondo di previdenza per il settore abitativo e la riduzione dei tassi di interesse sui mutui per sostenere il mercato immobiliare e l'economia. (ANSA-XINHUA).