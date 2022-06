Cina: in maggio ripresa per settore della logistica

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 03 GIU - La China Federation of Logistics and Purchasing (Cflp) fa sapere che il settore logistico cinese ha registrato una ripresa nel mese di maggio grazie alle politiche di sostegno in funzione.

L'indice di performance della logistica, che tiene traccia dei volumi di affari, dei nuovi ordini, dell'occupazione, della rotazione delle scorte e dei tassi di utilizzo delle attrezzature del settore, si è attestato il mese scorso al 49,3%, segnando un incremento di 5,5 punti percentuali rispetto al mese precedente.

In base a tale indicatore, una lettura superiore al 50% indica un'espansione, mentre una lettura inferiore riflette una contrazione.

He Hui, vicepresidente della Cflp, ha attribuito il miglioramento delle performance alle misure adottate dal Paese volte a sbloccare la logistica e sostenere le imprese in difficoltà, affermando che ci sono stati miglioramenti sia dal punto di vista della domanda che da quello dell'offerta.

Il sottoindice dei nuovi ordini si è attestato al 48,8%, con un aumento di 4,4 punti percentuali rispetto a un mese fa. Il sottoindice relativo alle aspettative di business è aumentato invece di 1,8 punti percentuali rispetto ad aprile, raggiungendo il 53,7% e a indicare, secondo l'ente, che le imprese di logistica hanno una visione positiva delle prospettive del settore. (ANSA-XINHUA).