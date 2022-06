A Shanghai riaprono 600 filiali di Starbucks dopo lockdown

(ANSA-XINHUA) - SHANGHAI, 03 GIU - La Starbucks Reserve Roastery di Shanghai ha ripreso oggi le attività dopo due mesi di sospensione per il lockdown contro il Covid-19.

Fino a oggi, hanno riaperto quasi 600 filiali di Starbucks a Shanghai, pari a circa due terzi dei punti vendita della città.

"Quasi 500 esercizi hanno già riaperto negli ultimi tre giorni e questo dà al nostro team maggiore fiducia", ha dichiarato Leo Tsoi, amministratore delegato di Starbucks China.

Si stima che Shanghai, città in prima linea nel boom del consumo di caffè in Cina, abbia più di 7.000 caffetterie. Solo Starbucks ne ha oltre 900 in città Tsoi ha fatto notare che domani aprirà un nuovo Starbucks nel distretto Qingpu di Shanghai. "Sia la ripresa delle attività delle filiali esistenti che l'apertura di quella nuova riflettono la nostra fiducia nel mercato dei consumatori cinesi".

Nel 2018 Starbucks ha annunciato l'obiettivo di avere 6.000 filiali in Cina entro la fine di settembre 2022. (XINHUA) (ANSA-XINHUA).