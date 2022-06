Cina: Pechino, offerta alimentare sufficiente nonostante Covid

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 02 GIU - In Cina l'offerta di prodotti agricoli di base rimane generalmente adeguata a soddisfare il fabbisogno della popolazione, nonostante la ripresa del Covid-19. Lo ha reso noto il ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali.

La capacità di produzione di carne di maiale del Paese asiatico è migliorata dall'inizio dell'anno, secondo quanto affermato dal funzionario del ministero Song Danyang nel corso di una conferenza stampa. La superficie coltivata a verdure della Cina supera attualmente i 100 milioni di mu (6,67 milioni di ettari), con un aumento di 3 milioni di mu rispetto all'anno precedente, mentre i prezzi medi all'ingrosso dei 28 principali tipi di verdure monitorati dal governo sono diminuiti del 3,4% rispetto alla settimana precedente. I prezzi medi all'ingrosso dei sei principali tipi di frutta sono scesi dello 0,8% rispetto alla settimana precedente.

Ricordando che la Cina ha emanato una circolare per aumentare la propria capacità di approvvigionamento alimentare al fine di mantenere i prezzi stabili, Song ha garantito che il ministero si coordinerà con altri dipartimenti governativi per stabilizzare la produzione e facilitare la logistica dei prodotti agricoli. (ANSA-XINHUA).