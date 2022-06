Cina: WorldSkills Shanghai 2022 cancellata per Covid-19

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 01 GIU - La 46esima edizione delle WorldSkills( Campionati mondiali dei mestieri), nota anche come WorldSkills Shanghai 2022, è stata annullata a causa dell'impatto della pandemia di Covid-19, secondo quanto comunicato dal ministero delle Risorse Umane e della Previdenza Sociale.

La competizione era originariamente prevista a Shanghai, nella Cina orientale, dal 12 al 17 ottobre.

"Guardando al futuro, non abbiamo dubbi che quando la Cina ospiterà una WorldSkills Competition, sarà straordinaria", ha dichiarato Chris Humphries, presidente e capo del consiglio di amministrazione di WorldSkills International, aggiungendo che l'annullamento della competizione è motivo di profondo dispiacere.

La WorldSkills Competition si tiene ogni due anni. La Cina ha conquistato 16 medaglie d'oro alla 45esima edizione delle WorldSkills Competition, tenutasi a Kazan, in Russia, nell'agosto 2019. (ANSA-XINHUA).