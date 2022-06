Cina: differimento pagamenti previdenza sociale

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 01 GIU - Le autorità cinesi hanno annunciato ieri il differimento temporaneo del pagamento dei premi di previdenza sociale per un maggior numero di aziende colpite dalla pandemia, un'ultima mossa volta ad alleviare il carico finanziario in alcuni settori.

Secondo una dichiarazione rilasciata congiuntamente da quattro enti, tra cui il ministero per le Risorse Umane, le aziende di 17 settori colpiti dalla pandemia, tra cui quello della produzione di autoveicoli e quello della produzione di macchinari industriali generali, saranno autorizzate a ritardare il versamento delle quote aziendali dei pagamenti riguardanti la previdenza sociale.

In precedenza, il Paese aveva già introdotto il differimento dei pagamenti per cinque settori maggiormente esposti all'impatto della pandemia, come quello della ristorazione, del commercio al dettaglio e del turismo, al fine di aiutare le imprese che ne fanno parte a superare la crisi.

Nella dichiarazione si fa appello anche alla fornitura di sussidi alle imprese più gravemente colpite e all'offerta di agevolazioni a quelle che assumono laureati, con lo scopo di stabilizzare l'occupazione. (ANSA-XINHUA).