Cina: Shanghai torna alla normalità dal 1° giugno

(ANSA-XINHUA) - SHANGHAI, 31 MAG - Shanghai ripristinerà completamente la normalità della produzione e della vita in tutta la città a partire da domani, con il presupposto di contenere il rischio generale di diffusione del Covid-19, secondo quanto dichiarato in una conferenza stampa tenutasi oggi.

Gli autobus, l'intera rete di transito ferroviario e i servizi di traghetto riprenderanno a funzionare da domani. Le auto private e i veicoli aziendali possono circolare normalmente, salvo nelle aree classificate a medio e alto rischio, nonché in quelle sottoposte a gestione a circuito chiuso o a controllo restrittivo.

Chi entra nei luoghi pubblici con chiari requisiti di prevenzione e chi prende i mezzi di trasporto pubblico deve essere in possesso di un referto di tampone molecolare negativo effettuato nelle 72 ore precedenti.

I centri commerciali, i supermercati, i minimarket, le farmacie e altri esercizi commerciali riprenderanno gradualmente le attività di vendita a partire da domani, con un flusso totale di visitatori limitato al 75% della capacità massima. Gli stessi requisiti saranno applicati anche alle sedi culturali e turistiche, agli stadi e alle attrazioni turistiche di primo livello.

Shanghai riprenderà le lezioni in presenza per fasi, dando la priorità agli studenti iscritti agli ultimi due anni delle superiori, e a quelli del terzo anno delle scuole medie.

La città è ancora in una fase critica della prevenzione e del controllo dell'epidemia e, pertanto, necessita della continua comprensione, del sostegno e della cooperazione di tutti, come ha dichiarato Zong Ming, vice sindaco di Shanghai, alla conferenza stampa.

Zong ha invitato tutti i residenti ad aderire alle misure standard di prevenzione e controllo, a mantenere il distanziamento sociale, a vaccinarsi e a rispettare tutte le norme in vigore. (ANSA-XINHUA).