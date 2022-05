Cina: 'dialogo in cloud' sulle rovine di Sanxingdui

(ANSA-XINHUA) - CHENGDU, 31 MAG - Oltre 180 adolescenti e studenti universitari nordamericani hanno partecipato a un 'dialogo in cloud' per conoscere le leggendarie rovine di Sanxingdui in Cina.

L'evento online, denominato 'Night at Sanxingdui Museum', è stato organizzato ieri dal Department of International Chinese Education della Southwest Jiaotong University nella provincia di Sichuan, dal Sichuan International Communication Center, dalla Chinese School Association in the United States, dall'Istituto di ricerca sulle reliquie culturali e l'archeologia della provincia di Sichuan e dal museo Sanxingdui.

L'incontro, della durata di un'ora, è rivolto ai giovani stranieri che stanno imparando la lingua cinese e sono interessati alla cultura della nazione asiatica e sarà tenuto anche per i giovani studenti dei Paesi europei.

Con l'aiuto della tecnologia 3D, durante l'evento sono stati presentati vari tipi di reperti culturali del museo Sanxingdui, tra cui la Figura in piedi di bronzo, lo Scettro d'oro, l'Albero sacro di bronzo, la Maschera di bronzo con occhi verticali e la Maschera d'oro.

Xu Danyang, un archeologo di 27 anni che si è occupato dello scavo di una fossa sacrificale nel sito delle rovine di Sanxingdui, ha presentato le caratteristiche e il contesto storico dei reperti culturali e il processo di scavo in diretta streaming, prima di rispondere alle domande dei partecipanti curiosi.

Cheng Shiyi, artista dei materiali e designer di accessori, ha confrontato i reperti culturali di Sanxingdui con le opere d'arte contemporanea che presentano elementi ispirati al sito.

I partecipanti si sono anche impegnati in un'attività interattiva per restaurare e decorare i reperti culturali e realizzare le proprie opere creative.

Riportate alla luce alla fine degli anni Venti, le rovine di Sanxingdui sono state definite una delle più grandi scoperte archeologiche del XX secolo. Con una superficie di 12 chilometri quadrati, il sito si trova nella città di Guanghan, nel Sichuan.

Si ritiene che siano i resti del Regno di Shu, sopravvissuto per oltre 2.000 anni e risalgono ad almeno 4.800 anni fa.

Alla fine dell'anno scorso, dalle sei fosse sacrificali recentemente portate alla luce erano state rinvenuti oltre 10.000 reperti, tra cui maschere d'oro, statuette e oggetti d'avorio. (ANSA-XINHUA).