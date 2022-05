Cina: approvvigionamento energetico stabile gen-apr 2022

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 31 MAG - L'approvvigionamento energetico in Cina è stato generalmente stabile e regolare quest'anno, nonostante le crescenti pressioni esterne, secondo quanto dichiarato oggi da Zhao Chenxin, vice direttore della il sistema di soccorso di emergenza cinese.

"Siamo fiduciosi e garantiremo un approvvigionamento energetico stabile e ordinato per il prossimo picco energetico estivo", ha affermato Zhao.

Alla fine di aprile, la capacità totale di produzione di energia elettrica installata in Cina ha raggiunto circa 2,41 miliardi di kilowatt, e si prevede che aumenteranno ulteriormente a 2,45 miliardi di kilowatt prima dell'estate, ha dichiarato Zhao durante una conferenza stampa.

Il governo si è impegnato a incrementare la produzione di carbone, principale fonte energetica del Paese. Secondo Zhao, la produzione di carbone in Cina è aumentata del 10,5% rispetto al 2021, raggiungendo circa 1,45 miliardi di tonnellate nei primi quattro mesi di quest'anno.

Per quanto riguarda il petrolio e il gas, Zhao ha dichiarato che, grazie agli interventi del governo in risposta all'aumento dei prezzi internazionali del petrolio, le scorte delle principali imprese cinesi del settore sono rimaste a un livello considerevole.

Il governo si è anche preparato in anticipo per la stagione del riscaldamento invernale di quest'anno, facilitando gli accordi di fornitura di gas tra le imprese a monte e i loro clienti a valle, e assicurando una quantità di gas maggiore rispetto al volume di fornitura dello scorso anno, ha affermato Zhao.

Per garantire la sicurezza energetica, la Cina ha pianificato di aggiungere altri 300 milioni di tonnellate di capacità produttiva di carbone quest'anno, mentre le importazioni del combustibile fossile sono state esentate dalle tasse tra il 1° maggio di quest'anno e il 31 marzo 2023, secondo i precedenti annunci del governo. (ANSA-XINHUA).