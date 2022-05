Cina: stabiliti standard nazionali per libri testo digitali

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 30 MAG - L'organo di controllo del mercato cinese ha emanato gli standard nazionali raccomandati per garantire la qualità dei libri di testo digitali per le scuole elementari e medie.

Secondo l'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato, gli standard nazionali raccomandati entreranno in vigore il 1° novembre 2022.

Le linee guida stabiliscono le procedure di base per la pubblicazione dei libri di testo digitali che saranno utilizzati nelle scuole elementari e medie, definiscono i requisiti di qualità per i loro contenuti, propongono processi e metodi di ispezione, oltre a presentare un piano generale per i settori dell'istruzione e della pubblicazione.

Secondo l'amministrazione, questi documenti serviranno come punto di riferimento per le case editrici per garantire la qualità dei libri di testo digitali per gli studenti delle scuole elementari e medie, facilitandone la pubblicazione e la distribuzione su larga scala. (ANSA-XINHUA).