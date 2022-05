Cina: scoperta una grotta buddista di oltre 500 anni

(ANSA-XINHUA) - SHIJIAZHUANG, 30 MAG - Una grotta con 20 statue buddiste risalenti alla dinastia Ming (1368-1644) è stata rinvenuta nella città di Shahe, nella provincia settentrionale cinese dell'Hebei, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali preposte alla tutela dei reperti culturali.

Costruita nel 1503, la grotta si trova sul fianco di una collina nel villaggio di Beipenshui, a un'altitudine di 1.200 metri. Misura 5,8 metri di larghezza e 2,8 metri di altezza. Le 20 statue buddiste in pietra con diverse posture ed espressioni sono situate su piedistalli dello stesso materiale presente nella grotta.

All'esterno della grotta, a ovest, è stata rinvenuta una tavola rupestre alta 2 metri e larga 0,69 metri.

Han Zhigang, direttore dell'Istituto per la protezione dei reperti culturali della città di Shahe, ha dichiarato che l'iscrizione sulla tavola rupestre racconta che gli antenati di una famiglia locale si erano trasferiti qui da un altro villaggio per tagliare gli alberi, coltivare i campi di montagna e realizzare statue buddiste.

La grotta è ben conservata e fornisce materiali importanti per lo studio della cultura locale delle grotte nella città di Shahe, ha dichiarato Han. (ANSA-XINHUA).