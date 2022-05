Cina: imprese estere espandono attività primo trim.

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 30 MAG - Secondo un recente sondaggio, le imprese finanziate dall'estero in Cina hanno giudicato promettente l'ambiente commerciale del Paese e la maggior parte di esse ha mantenuto o ampliato la propria attività nel primo trimestre.

Secondo l'indagine condotta dal China Council for the Promotion of International Trade, le imprese finanziate dall'estero si sono dimostrate generalmente ottimiste riguardo alle nuove opportunità offerte dallo sviluppo di alta qualità della Cina e le loro aspettative, nonché la loro fiducia, nella futura crescita sono rimaste stabili.

Rispetto al quarto trimestre del 2021, il 71% delle imprese straniere intervistate ha mantenuto costanti le proprie dimensioni nei primi tre mesi di quest'anno, mentre il 16,4% ha registrato un'espansione, secondo l'indagine.

Inoltre, è emerso che le aziende straniere sono rimaste ottimiste sulle prospettive di sviluppo in Cina, con il 13,5% di esse che ha pianificato di aumentare gli investimenti nella seconda economia mondiale.

Il 42,6% delle imprese straniere ha dichiarato la propria preferenza per il Delta del fiume Yangtze come destinazione principale per gli investimenti.

Le imprese straniere hanno una visione piuttosto favorevole della realizzazione delle infrastrutture pubbliche municipali, della promozione della concorrenza di mercato e dell'acquisizione di siti commerciali, come è emerso dal sondaggio, aggiungendo di essere generalmente soddisfatte della macroeconomia e delle politiche di regolamentazione.

Gli investimenti diretti esteri in Cina continentale, in termini di utilizzo effettivo, sono aumentati del 25,6% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 379,87 miliardi di yuan nel primo trimestre, secondo i dati del Ministero del Commercio.

In termini di dollari statunitensi, l'afflusso è aumentato del 31,7% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 59,09 miliardi di dollari. (ANSA-XINHUA).