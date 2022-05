Cina: a Baihetan nuova unità generazione energia in funzione

(ANSA-XINHUA) - KUNMING, 30 MAG - Una nuova unità di generazione di energia nella centrale idroelettrica di Baihetan, nel sud-ovest della Cina, ha superato una prova di 72 ore nella giornata di oggi ed è entrata ufficialmente in funzione, stando a quanto comunicato dalle autorità della stessa.

L'unità N° 5 è l'ottava unità di produzione di energia elettrica ad entrare in funzione, su un totale di 16 costruite nel contesto del mega progetto. La centrale ha una capacità installata complessiva di 16 milioni di kilowatt.

La centrale idroelettrica di Baihetan è situata sul corso d'acqua Jinsha, la sezione superiore del fiume Yangtze, e trasmette elettricità dalle regioni occidentali, ricche di risorse, a quelle orientali, che richiedono energia, segnando un passo importante in termini di impiego di energia pulita da parte del Paese.

Dallo scorso giugno, mese in cui sono entrate in funzione le prime unità di generazione, la centrale idroelettrica ha prodotto oltre 26,9 miliardi di chilowattora di elettricità, stando a Wang Zhilin, responsabile della costruzione del progetto Baihetan presso la China Three Gorges Corporation.

Quando sarà interamente funzionale, la centrale idroelettrica genererà una media di oltre 62,4 miliardi di chilowattora di elettricità all'anno, sufficienti per il consumo annuale di elettricità di circa 75 milioni di persone. (ANSA-XINHUA).