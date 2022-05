Pechino, nessuna trasmissione comunitaria da venerdì

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 29 MAG - Un funzionario di Pechino ha dichiarato durante una conferenza stampa che a partire da venerdì fino alle 15:00 di oggi non si è verificata alcuna trasmissione comunitaria di Covid-19 in città.

La capitale cinese ha riportato 7 nuove infezioni trasmesse a livello locale dalla fine di sabato alle 15:00 di oggi, ognuna delle quali rilevata in persone sottoposte a quarantena per osservazione, ha dichiarato Liu Xiaofeng, vice direttore del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie di Pechino.

Tra le nuove infezioni, 3 erano casi asintomatici, ha aggiunto Liu. (ANSA-XINHUA).