Da China EximBank più sforzi per commercio estero

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 29 MAG - La Export-Import Bank of China (China EximBank), una banca di proprietà statale, ha aumentato il sostegno finanziario per stabilizzare e migliorare il commercio estero, un fondamentale punto di sostegno per l'economia.

Alla fine di aprile, i prestiti in essere dell'istituto relativi al commercio estero ammontavano a 2.550 miliardi di yuan (circa 377,67 miliardi di dollari), con un aumento di 152 miliardi di yuan rispetto all'inizio dell'anno.

Quest'anno la banca ha adottato misure quali l'aumento del sostegno al credito, pricing differenziato e l'eliminazione delle commissioni di transazione, nell'ambito degli sforzi volti a ridurre i costi di finanziamento per le imprese del commercio estero.

Il commercio estero cinese ha subito l'impatto della nuova ondata di Covid-19 e delle complessità esterne, dal momento che gli ultimi dati hanno mostrato un rallentamento della crescita per il mese di aprile.

Per aiutare il settore a superare le difficoltà, all'inizio di questa settimana il governo cinese ha pubblicato una serie di linee guida in cui si fa appello a servizi migliori per le imprese chiave del commercio estero e a una logistica priva di impedimenti per le merci. (ANSA-XINHUA).