Cina: Shanghai, piano d'azione per ripresa economica

(ANSA-XINHUA) - SHANGHAI, 29 MAG - Per sincronizzare il controllo del Covid-19 con lo sviluppo economico, il governo municipale di Shanghai ha lanciato oggi un piano d'azione per accelerare la ripresa economica.

Secondo il piano, composto da 50 politiche e provvedimenti, il sistema di autorizzazione della città per la ripresa della produzione sarà abbandonato a partire dal 1° giugno. È quanto dichiarato dal vicesindaco di Shanghai, Wu Qing, durante una conferenza stampa.

Al contempo, la città promuoverà la ripresa del lavoro in tutti i settori ampliando la portata dei sussidi finalizzati alla prevenzione delle epidemie e alla disinfezione delle imprese, stabilizzando le catene industriali e di approvvigionamento nel Delta del fiume Azzurro e rendendo più semplici i canali logistici e di trasporto nazionali e internazionali.

La città ridurrà l'affitto, l'imposta sulla proprietà e la tassa sull'utilizzo del suolo urbano alle imprese interessate.

Inoltre, concederà sussidi agli utenti non residenti per quanto riguarda le tariffe di acqua, elettricità e gas naturale.

Secondo il piano, inoltre saranno adottate misure per stabilizzare i capitali stranieri, incoraggiare i consumi ed espandere gli investimenti.

Shanghai stabilirà un meccanismo per organizzare il personale incaricato al fine di aiutare la ripresa del lavoro delle principali imprese finanziate dall'estero e lancerà un sistema di servizi online per i principali progetti con finanziamenti stranieri. Inoltre, avvierà il processo di richiesta di fondi speciali per lo sviluppo delle sedi regionali delle multinazionali nel 2022, in anticipo rispetto al previsto.

La città ridurrà gradualmente la tassa di acquisto di alcuni veicoli passeggeri, come richiesto dalle politiche nazionali.

Inoltre, fornirà sussidi ai consumatori che sostituiscono le auto tradizionali con vetture elettriche pure, e sosterrà le grandi imprese commerciali e le piattaforme di e-commerce emettendo buoni di consumo.

Shanghai si impegna inoltre a promuovere la ricostruzione di alcune vecchie aree e a sostenere l'espansione su larga scala delle emissioni di obbligazioni societarie al fine di espandere gli investimenti. (ANSA-XINHUA).