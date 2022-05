Covid: la Cina dona altre siringhe per vaccino alla Birmania

(ANSA-XINHUA) - YANGON, 28 MAG - Un nuovo lotto composto da 5,42 milioni di siringhe per il vaccino anti Covid-19 donate dalla Cina è arrivato oggi a Yangon, stando a un comunicato dell'Ambasciata cinese in Birmania.

L'ultima donazione cinese di 10 milioni di dosi di vaccino anti Covid-19 e di 13 milioni di siringhe necessarie per la loro somministrazione alla Birmania è arrivata a Yangon in lotti separati, ha aggiunto l'ambasciata, che nel comunicato ha precisato come l'ultimo di questi lotti, composto da 5 milioni di dosi di vaccino anti Covid-19, arriverà a Yangon nella giornata di domani. (ANSA-XINHUA).