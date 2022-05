Cina: ulteriore apertura mercato obbligazionario

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 28 MAG - La Cina ha dichiarato che faciliterà ulteriormente gli investimenti istituzionali stranieri nel proprio mercato obbligazionario e coordinerà l'apertura dei mercati obbligazionari interbancari e di scambio.

Stando a una dichiarazione rilasciata congiuntamente ieri dalla banca centrale e dalle massime autorità di regolamentazione dei titoli e dei cambi, l'obiettivo del Paese è quello di accrescere la varietà degli investitori, migliorando al contempo la liquidità e la stabilità del proprio mercato obbligazionario.

Verranno adottate misure volte a sostenere gli investitori istituzionali qualificati all'estero in termini di investimenti diretti o attraverso la connettività nel mercato obbligazionario, oltre che nella scelta indipendente delle sedi di negoziazione.

"Le procedure di investimento saranno semplificate e l'accesso al mercato verrà esteso al mercato obbligazionario di scambio", ha dichiarato un funzionario della People's Bank of China, aggiungendo che gli investitori istituzionali stranieri entreranno nel mercato in qualità di persone giuridiche.

La dichiarazione entrerà in vigore a partire dal 30 giugno 2022.

La banca centrale e l'autorità di regolamentazione dei cambi emetteranno regolamenti relativi alla gestione dei fondi, unificheranno l'amministrazione di quelli oltre i confini nazionali e forniranno chiarimenti in termini di registrazione, scambio di fondi, entrate e uscite transfrontaliere e protezione della valuta. (ANSA-XINHUA).