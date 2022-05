Cina: Henan, scoperto un antico forno di decarburazione

(ANSA-XINHUA) - ZHENGZHOU, 28 MAG - Gli archeologi hanno rinvenuto un forno di decarburazione risalente al periodo degli Stati Combattenti (475 a.C.-221 a.C.) nel sito di reperti in ghisa di Houduanwan, nella provincia dell'Henan.

L'area situata nella cittadina di Xinzheng era un laboratorio ufficiale utilizzato per la fusione di utensili e armi per lo Stato di Han, attivo in quel periodo.

Stando all'Institute of Cultural Heritage and Archaeology dell'Henan, gli esperti hanno rilevato la presenza di grafite sferica negli oggetti in ferro ritrovati, che sono stati lavorati mediante la decarburazione di ghisa e con altre procedure. (ANSA-XINHUA).