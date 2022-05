Cina: vendite biglietti lotteria +6,8%

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 27 MAG - Le vendite di biglietti della lotteria cinese sono aumentate del 6,8% rispetto all'anno scorso, raggiungendo 31,07 miliardi di yuan (circa 4,61 miliardi di dollari) nel mese di aprile, secondo i dati forniti oggi dal ministero delle Finanze.

Le vendite di biglietti a sostegno del sistema di welfare sono state pari a 11,97 miliardi di yuan il mese scorso, con un aumento del 7,2% rispetto a un anno fa, secondo i dati.

I biglietti venduti per sostenere l'industria dello sport hanno raggiunto 19,1 miliardi di yuan, segnando un aumento del 6,5%.

Nei primi quattro mesi, le vendite di biglietti della lotteria hanno totalizzato 117,32 miliardi di yuan, registrando un aumento del 3,2% rispetto all'anno precedente, secondo il Ministero.

Secondo le regole di gestione delle lotterie cinesi, i fondi raccolti dalla vendita dei biglietti vengono utilizzati per le spese amministrative, per i progetti di pubblica utilità e per finanziare i premi. (ANSA-XINHUA).