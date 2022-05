Cina promuove sviluppo logistica catena del freddo

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 27 MAG - La Cina darà priorità allo sviluppo della logistica della catena del freddo per i prodotti agricoli nell'ambito degli sforzi volti ad assicurare una migliore offerta di mercato.

Stando a una circolare pubblicata oggi dal ministero delle Finanze e da quello del Commercio, il Paese intende migliorare l'infrastruttura della catena del freddo per i prodotti agricoli e accrescerne la capacità e l'efficienza in termini di circolazione interregionale nei prossimi due anni.

Dal documento emerge che i Ministeri sosterranno il potenziamento delle infrastrutture della catena del freddo nei centri di distribuzione e nelle aree di vendita, oltre che l'istituzione di celle frigorifere pubbliche e cucine centralizzate.

La circolare ha inoltre rimarcato il sostegno alle imprese connesse alle aree di vendita allo scopo di espandere i loro centri di raccolta e distribuzione della catena del freddo, oltre che quelli di consegna a bassa temperatura.

Le amministrazioni a livello provinciale sono incoraggiate ad utilizzare i sussidi ricevuti dal governo centrale per sostenere l'approvvigionamento del mercato.

La circolare consiglia inoltre ai governi locali di supportare le aziende della catena del freddo colpite dalla pandemia che hanno contribuito a garantire l'approvvigionamento sulla base della situazione locale. (ANSA-XINHUA).