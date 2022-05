Cina: cresce produzione batterie agli ioni di litio

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 27 MAG - La produzione cinese di batterie agli ioni di litio ha superato i 95 GWh nei mesi di marzo e aprile, grazie alla forte crescita del settore dei veicoli a nuova energia che ha continuato ad alimentare l'espansione.

In particolare, la produzione di batterie agli ioni di litio utilizzate per lo stoccaggio di energia e per l'alimentazione dei veicoli a nuova energia ha superato rispettivamente i 10,5 GWh e i 34,6 GWh, secondo i dati del ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Nel periodo di due mesi, le esportazioni cinesi di batterie agli ioni di litio sono state quantificate in 42,3 miliardi di yuan (circa 6,28 miliardi di dollari).

La Cina è stata per cinque anni consecutivi il più grande mercato di consumo al mondo per le batterie agli ioni di litio.

Secondo il Ministero, l'anno scorso, il valore totale della produzione dell'industria ha superato i 600 miliardi di yuan.

