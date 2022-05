Cina, nessuna nostra base militare alle Isole Salomone

(ANSA) - PECHINO, 26 MAG - La Cina non vuole costruire una base militare nelle Isole Salomone: lo ha detto il ministro degli Esteri di Pechino Wang Yi parlando nella capitale Honiara del piccolo Stato del Pacifico meridionale, in merito alle speculazioni relative al patto sulla sicurezza bilaterale firmato ad aprile.

Wang, secondo i media australiani, ha respinto i timori, notando che è "tutto alla luce del sole, con onestà e integrità.

Non è imposto a nessuno, né è mirato a terzi. Non c'è alcuna intenzione di stabilire una base militare", ha precisato nella conferenza stampa tenuta dopo l'incontro con l'omologo Jeremiah Manele. (ANSA).