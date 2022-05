Australia, contrasteremo piani Cina nelle isole del Pacifico

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - La ministra degli Esteri del neoeletto governo laburista australiano Penny Wong si è impegnata a contrastare i piani della Cina di costruire una rete di accordi di sicurezza regionale nel Pacifico, davanti alla prospettiva che fino a 10 nazioni insulari della regione si leghino in accordi di sicurezza con Pechino, simili a quello da poco stipulato con le Isole Salomone.

Appena rientrata dalla riunione a Tokyo dell'alleanza Quad con i leader di Usa, Giappone e India, Wong è volata alle Isole Figi per incontrare il primo ministro Frank Bainimarama, nella prima di una decina di visite nella regione, in una campagna di sei settimane in vista del South Pacific Forum in Agosto, cui aderiscono 16 stati insulari oltre ad Australia e Nuova Zelanda.

La ministra era in volo di ritorno da Tokyo, quando la Reuters ha riferito di una nuova bozza di accordo che espanderebbe in misura significativa la presenza di Pechino nella regione. La bozza di accordo e un piano d'azione di cinque anni, trasmessi da Pechino a 10 nazioni del Pacifico, permetterebbero al governo cinese di fornire addestramento di alto livello alle polizie locali, cooperazione in materia di sicurezza e supporto informatico. E viene ora promossa dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi in una missione di 10 giorni nella regione.

Penny Wong ha indicato il Pacifico come massima priorità del suo mandato, dopo aver definito il patto Cina-Salomone durante la campagna elettorale come "il più grande errore strategico dell'Australia dalla seconda guerra mondiale". E ha dichiarato che il nuovo governo australiano ha molto lavoro davanti a sé, per recuperare lo status dell'Australia come partner di riferimento nel Pacifico, dopo "un decennio perduto" durante il governo conservatore di Scott Morrison. Le visite parallele dei due ministri degli Esteri, osservano i quotidiani australiani di oggi, configurano una resa dei conti con Pechino in materia di politica estera e commerciale nei rapporti con i vicini più prossimi dell'Australia. Paesi piccoli ma vitali per gli interessi strategici sia della Cina sia dell'Australia.

