Covid: Cina, booster inalabile sicuro e efficace

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 24 MAG - Uno studio clinico condotto in Cina ha dimostrato che il vaccino booster inalabile contro il Covid-19 è sicuro ed efficace negli adulti.

Gli scienziati guidati da Chen Wei della Academy of Military Medical Sciences in Cina hanno sviluppato un vaccino contro il Covid-19 basato su un vettore adenovirus di tipo 5 aerosolizzato (Ad5-nCoV) somministrato per inalazione orale.

Il gruppo di Chen e i ricercatori dello Jiangsu Provincial Center for Disease Control and Prevention hanno condotto un trial randomizzato, open-label e controllato per valutare la sicurezza e l'immunogenicità del farmaco come dose booster in 420 adulti cinesi che avevano precedentemente ricevuto due dosi di vaccino inattivato.

Tra il 14 e il 16 settembre dello scorso anno, i partecipanti idonei sono stati assegnati in modo casuale per la somministrazione di un vaccino inalabile a basso o alto dosaggio oppure di un vaccino dalla formula identica a quella delle due precedenti iniezioni intramuscolari, come gruppo di controllo.

Lo studio è stato recentemente pubblicato sulla rivista Lancet Respiratory Medicine.

I risultati hanno mostrato che il gruppo a basso dosaggio presentava una concentrazione di anticorpi neutralizzanti nel siero di 744,4 mentre in quello ad alto dosaggio ammontavano a 714,1, dopo 14 giorni dalla somministrazione del booster, cifra significativamente più alta rispetto a quella del gruppo di controllo in cui gli anticorpi neutralizzanti erano pari a 78,5.

Gli anticorpi neutralizzanti indotti dal vaccino possono legarsi al coronavirus e impedirgli di infettare le cellule.

Inoltre, secondo lo studio, solo 26 e 33 partecipanti, rispettivamente del gruppo a basso dosaggio e di quello ad alto dosaggio hanno segnalato reazioni avverse a 14 giorni dalla vaccinazione booster, un numero significativamente inferiore rispetto ai 54 rilevati nel gruppo di controllo.

I ricercatori hanno concluso che l'immunizzazione eterologa con booster con Ad5-nCoV aerosolizzato nei soggetti adulti precedentemente vaccinati è sicura e altamente immunogena.

Ora, gli esperti stanno pianificando un trial di efficacia multicentrico, randomizzato, in doppio cieco e controllato in parallelo del vaccino inalabile come dose booster dopo una serie di vaccinazione primaria con Ad5-nCoV da portare avanti in Messico. (ANSA-XINHUA).