Cina: individuate più di 10 piante a rischio estinzione

(ANSA-XINHUA) - NANCHINO, 20 MAG - Oltre 10 piante selvatiche di Parrotia cinese in via di estinzione sono state individuate nella città di Wuxi, nella provincia cinese orientale del Jiangsu, stando a quanto comunicato dal dipartimento locale delle risorse naturali.

La Parrotia cinese, conosciuta anche come Parrotia subaequalis, è una specie arbora decidua endemica in Cina, oltre che una pianta selvatica posta nel Paese sotto la protezione di prima classe.

La sua popolazione è molto ridotta e principalmente distribuita nelle regioni orientali, tra cui le province del Jiangsu, del Zhejiang e dell'Anhui.

Stando al dipartimento locale, gli arbusti appena scoperti hanno tutti meno di 100 anni e sono stati identificati ad un'altitudine compresa tra i 300 e i 600 metri nel corso di una recente indagine sul campo relativa alle specie di fauna selvatica della cittadina, oltre che sulla loro quantità e distribuzione. (ANSA-XINHUA).