Cina: gen-apr, settore outsourcing di servizi in crescita

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 19 MAG - Il settore dell'outsourcing di servizi in Cina ha registrato un'espansione costante nei primi quattro mesi di quest'anno, secondo i dati forniti oggi dal ministero del Commercio.

Le aziende cinesi hanno stipulato contratti di outsourcing di servizi per un valore di 589,9 miliardi di yuan (circa 87,4 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-aprile, registrando un aumento dell'8,8% rispetto all'anno precedente.

Il valore dei contratti eseguiti è stato di 387,2 miliardi di yuan, in aumento del 15,3% rispetto al 2021.

Il valore dei contratti di outsourcing di servizi offshore è aumentato del 7% rispetto all'anno scorso, raggiungendo quota 333,8 miliardi di yuan.

L'outsourcing di servizi con i membri del Partenariato Economico Globale Regionale ha registrato una rapida crescita, con un aumento del 6,3% del valore dei contratti eseguiti rispetto all'anno precedente, arrivando a 50,5 miliardi di yuan nel periodo gennaio-aprile.

I dati di oggi hanno anche mostrato che le persone impiegate nel settore sono state 14,26 milioni alla fine del mese scorso, in un aumento dell'8,1% rispetto al 2021. (ANSA-XINHUA).