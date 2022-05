Cina: banche aumentano prestiti inclusivi a piccole imprese

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 19 MAG - I prestiti inclusivi alle piccole e micro imprese concessi dalle principali banche cinesi sono aumentati di 850,4 miliardi di yuan (circa 125,94 miliardi di dollari) nel primo trimestre, secondo l'autorità di regolamentazione bancaria del Paese.

Alla fine di marzo, sei grandi banche statali hanno visto il proprio saldo relativo a tali prestiti raggiungere 7.300 miliardi di yuan, ha dichiarato la China Banking and Insurance Regulatory Commission.

La commissione ha dichiarato che guiderà le grandi banche ad approfondire i servizi finanziari per le piccole e micro imprese, nel contesto degli interventi volti a sostenere i prestiti e adeguare ragionevolmente la struttura di credito per queste aziende.

Nel primo trimestre, le principali banche cinesi hanno concesso prestiti a un totale di 91.000 nuove piccole e micro imprese, con un aumento di 20.000 unità rispetto a un anno fa, secondo i dati della commissione.

Una riunione dell'esecutivo del Consiglio di Stato tenutasi la scorsa settimana ha annunciato nuove misure per aiutare le micro, piccole e medie imprese e le famiglie di lavoratori autonomi a superare le difficoltà.

Per aumentare il sostegno finanziario a tali attività, quest'anno le principali banche statali dovrebbero aumentare i prestiti inclusivi per le micro e piccole imprese per un totale di 1.600 miliardi di yuan. (ANSA-XINHUA).