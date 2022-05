Cina: emesse obbligazioni locali per 1.690 mld yuan

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 18 MAG - I governi locali cinesi hanno emesso oltre 1.690 miliardi di yuan (circa 250,66 miliardi di dollari) di obbligazioni nei primi quattro mesi di quest'anno. Questo è quanto emerso dai dati forniti oggi dal ministero delle Finanze.

In base alle cifre l'emissione di obbligazioni generali si è attestata a 289 miliardi di yuan, mentre quella di bond speciali ha superato i 1.400 miliardi di yuan nel periodo in esame.

Le obbligazioni sono state emesse con una durata media di 14,2 anni e un tasso di interesse medio del 3,09% nel periodo gennaio-aprile, secondo il Ministero.

Nel solo mese di aprile, il Paese asiatico ha emesso 120,8 miliardi di yuan di obbligazioni governative locali.

Alla fine del mese scorso, il debito pubblico cinese ammontava a quasi 32.290 miliardi di yuan, entro il limite ufficiale di 37.650 miliardi di yuan previsto per quest'anno.

(ANSA-XINHUA).