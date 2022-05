Cina: aperto museo a tema Gran Canale in Henan

(ANSA-XINHUA) - ZHENGZHOU, 18 MAG - Oggi, in occasione della Giornata internazionale dei musei, è stato aperto al pubblico nella città di Luoyang, della provincia centrale cinese dello Henan, un museo a tema sul Gran Canale, una vasta via d'acqua che collegava il nord e il sud della Cina.

All'interno della struttura, con una superficie di circa 33.000 metri quadrati, sono esposti quasi 400 reperti culturali legati al Gran Canale delle dinastie Sui (581-618) e Tang (618-907).

Nel museo sono state allestite anche aree multimediali interattive per illustrare meglio al pubblico la cultura e il fascino dell'antica infrastruttura idrica.

La costruzione del Gran Canale delle dinastie Sui e Tang iniziò nel 605 d.C. e Luoyang, in quanto centro e snodo del canale, conserva ancora un gran numero di preziosi siti legati a questo patrimonio culturale. (ANSA-XINHUA).