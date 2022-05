Cina: tasso iscrizione istruzione superiore al 57,8% in 2021

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 17 MAG - Il tasso complessivo di iscrizione agli istituti di istruzione superiore cinesi ha raggiunto il 57,8% nel 2021, rispetto al 30% del 2012. Lo ha reso noto oggi il ministero dell'Istruzione.

Quest'ultimo ha precisato nel corso di una conferenza stampa che sono oltre 44,3 milioni gli studenti che studiano negli istituti di istruzione superiore del Paese, aggiungendo che la Cina vanta al momento il più grande sistema di istruzione superiore del mondo.

In totale, secondo il Ministero, sono 240 milioni le persone che hanno ricevuto un'istruzione superiore in Cina.

Nel corso della conferenza stampa sono stati evidenziati i risultati della riforma e dello sviluppo dell'istruzione superiore in Cina dal 18esimo Congresso nazionale del Partito Comunista Cinese del 2012. (ANSA-XINHUA).