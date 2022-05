Cina: avvistato in Tibet un raro gatto dorato

(ANSA-XINHUA) - LHASA, 17 MAG - Un raro gatto dorato è stato avvistato nella città di Nagqu, nella regione autonoma sud-occidentale cinese del Tibet.

Durante un progetto di indagine sulla biodiversità, realizzato dall'Ufficio per le foreste e i pascoli di Nagqu e dal Centro di conservazione Shan Shui, le telecamere a infrarossi hanno immortalato un esemplare di gatto dorato asiatico.

È la prima volta che nella zona viene catturata un'immagine di questo animale.

Il gatto dorato asiatico, noto anche con il nome di gatto di Temminck, è una specie posta sotto la protezione di prima classe a livello nazionale e classificata come "prossima alla minaccia" dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn).

Nell'ambito del progetto è stata creata una rete di monitoraggio con 197 telecamere a infrarossi, a copertura di 11 contee e distretti di Nagqu. (ANSA-XINHUA).