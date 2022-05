La Cina stimola la sinergia fra piccole-medie-grandi imprese

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 17 MAG - La Cina spingerà verso la piena integrazione in tutti gli ambiti tra piccole, medie e grandi imprese, comprese le catene industriali, di approvvigionamento e di dati, allo scopo di promuovere la sinergia.

Secondo una circolare pubblicata congiuntamente dal ministero dell'Industria e dell'Informatica e da altri 10 organi governativi, entro il 2025 Pechino mira a far nascere una serie di piccole e medie imprese che si concentrino su tecnologie specializzate di alto livello e dispongano di strutture di supporto superiori.

Per sostenere le catene industriali e di fornitura - dice il documento - verrà formato un nuova ecosistema che comprenderà imprese di tutte le dimensioni e che sarà caratterizzato da coordinamento, efficienza, integrazione e fluidità.

A questo proposito, la circolare propone di guidare le grandi imprese a condividere le proprie capacità di progettazione e sviluppo, oltre a concedere accesso alle attrezzature e ai laboratori alle controparti più piccole.

Il testo invita inoltre a fornire alle piccole imprese l'accesso gratuito alle librerie e alle banche dati di progetti correlati e ad abbinare le loro catene industriali con le corrispondenti grandi imprese, in modo da portare avanti il processo di integrazione. (ANSA-XINHUA).