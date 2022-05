Cina: rinvenuto fossile di dinosauro nel Nord del Paese

(ANSA-XINHUA) - HOHHOT, 16 MAG - Un fossile di dinosauro relativamente completo, risalente a circa 125 milioni di anni fa, è stato rinvenuto nella regione autonoma della Mongolia Interna, in Cina settentrionale.

I ricercatori del Natural History Museum della città di Bayannur, nella Mongolia Interna, hanno fatto la scoperta durante una regolare ispezione dell'Urad Back Banner.

Uno studio preliminare sulla morfologia delle ossa ha dimostrato che il fossile apparteneva a un iguanodonte del primo Cretaceo, grande e vicino all'età adulta, come ha dichiarato Dai Ruiming del museo.

I ricercatori stanno pulendo e rinforzando il gigantesco scheletro del dinosauro erbivoro e adotteranno misure di protezione in base al numero di fossili rinvenuti.

Inoltre, le ossa fossilizzate saranno riportate indietro per ulteriori indagini per verificare se appartengono a un singolo dinosauro; nel caso in cui vengano scoperti numerosi fossili ben conservati, i ricercatori potranno prendere in considerazione la creazione di un museo in situ per la tutela del reperto, ha continuato Dai.

Il periodo Cretaceo, iniziato 137 milioni di anni fa e terminato 65 milioni di anni fa, è stato l'ultimo in cui i dinosauri hanno dominato il pianeta. I fossili risalenti a quel periodo offrono prove significative per studiare l'evoluzione, le condizioni di vita e l'estinzione dell'animale.

Urad Back Banner è soprannominata la 'città natale dei dinosauri' in Cina e, finora, vi sono stati trovati fossili di 19 specie diverse. (ANSA-XINHUA).