Cina: investimenti sviluppo immobiliare in calo 2,7%

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 16 MAG - L'investimento cinese nello sviluppo immobiliare è sceso del 2,7% su base annua nei primi quattro mesi del 2022, a fronte di un aumento dello 0,7% registrato nel primo trimestre. È quanto evidenziano i dati diramati oggi dal National Bureau of Statistics.

Stando a questi ultimi, il totale degli investimenti immobiliari nel periodo si è attestato a 3.920 miliardi di yuan (circa 578 miliardi di dollari).

L'investimento in edifici residenziali è stato pari a 2.950 miliardi di yuan, in calo del 2,1% rispetto all'anno precedente.

Le vendite di edifici commerciali in termini di superficie hanno raggiunto 397,68 milioni di metri quadrati nei primi quattro mesi, con un calo del 20,9% rispetto all'anno precedente.

In termini di valore, le vendite di questo tipo di immobile sono scese del 29,5% arrivando nel quadrimestre a 3.780 miliardi di yuan.

Ieri le autorità finanziarie cinesi hanno dichiarato che sarà ridotto il limite inferiore per i tassi di interesse sui prestiti per l'acquisto della prima casa.

Secondo la banca centrale, la mossa mira a rafforzare il principio secondo cui 'le case sono fatte per viverci, non per la speculazione', a sostenere migliori politiche immobiliari basate sulle condizioni locali e a promuovere un sano sviluppo di tale mercato nel Paese. (ANSA-XINHUA).