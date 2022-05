Cina: a Shanghai consegnata nave cargo per trasporto etano

(ANSA-XINHUA) - SHANGHAI, 16 MAG - Oggi è stata consegnata a Shanghai una nave di grandi dimensioni per il trasporto del gas etano (Vlec dall'inglese very large ethane carrier) di fabbricazione cinese con una capacità di 99.000 metri cubi.

La Vlec è stata prodotta dal cantiere Jiangnan Shipyard, che appartiene alla China State Shipbuilding Co. Ltd e fa parte della serie Panda di Jiangnan, con una lunghezza di 230 metri, una larghezza di 36,6 metri e un pescaggio di 22,5 metri.

Il cantiere Jiangnan con sede a Shanghai ha iniziato a riprendere le attività alla fine di aprile, favorendo il ritorno dei lavoratori e assicurando la consegna tempestiva dei prodotti navali nonostante l'effetto del Covid-19.

La Vlec è stata la prima nave consegnata dalla base navale di Changxing nel contesto della recente ricomparsa del Covid-19 a Shanghai. La nave rappresenta un risultato negli sforzi per contenere l'epidemia riprendere il lavoro e la produzione, ha dichiarato Li Zheng, capo del Partito del distretto di Chongming di Shanghai. (ANSA-XINHUA).