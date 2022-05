Covid: a Shanghai, riprendono le attività commerciali

(ANSA-XINHUA) - SHANGHAI, 15 MAG - Shanghai, hub finanziario cinese, a partire da domani riaprirà gradualmente le attività commerciali come i centri commerciali, i mercati ortofrutticoli e i saloni di parrucchieri, dopo le settimane di chiusura imposte al fine di scongiurare la diffusione del Covid-19. È quanto dichiarato oggi da Chen Tong, vice sindaco della città, durante una conferenza stampa.

Secondo Chen, Shanghai ha promosso attivamente l'apertura degli esercizi commerciali e il ritorno del personale per garantire l'approvvigionamento di beni di prima necessità. Gli esercizi pubblici come i centri commerciali, i grandi magazzini, i supermercati, i minimarket e le farmacie riprenderanno gradualmente le operazioni, mentre i mercati ortofrutticoli e i saloni di parrucchieri riprenderanno progressivamente le attività in loco con una capacità limitata, ha aggiunto.

Nella giornata di ieri, Shanghai ha riportato 166 casi confermati di Covid-19 trasmessi a livello locale e 1.203 casi locali asintomatici. (ANSA-XINHUA).