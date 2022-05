Cina: boom nei profitti delle società quotate in Borsa

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 15 MAG - Le società cinesi quotate in Borsa hanno registrato i profitti più alti dal 2011. Nel 2021, i profitti netti di queste società sono stati di 2.700 miliardi di yuan (circa 397,66 miliardi di dollari), pari al 53,4% di tutte le società quotate.

Al 30 aprile, un totale di 4.804 società quotate avevano pubblicato i loro resoconti finanziari annuali per il 2021 mostrando che i loro ricavi totali hanno raggiunto i 66.300 miliardi di yuan e i loro profitti netti sono stati pari a 5.100 miliardi di yuan, con un aumento su base annua rispettivamente del 19,3% e del 19,8%.

Lo scorso anno, i profitti totali delle entità quotate in Borsa hanno rappresentato il 45% di quelle con ricavi operativi annuali di almeno 20 milioni di yuan e il 49,3% del Pil dello stesso periodo.

Nel frattempo, le società quotate hanno continuato a intensificare gli interventi di innovazione, con un totale di 1.300 miliardi di yuan investiti in R&S nel 2021, registrando un aumento del 24% rispetto all'anno precedente. (ANSA-XINHUA).