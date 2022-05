Volo inaugurale per primo jet cinese C919 consegnato

(ANSA-XINHUA) - SHANGHAI, 14 MAG - La Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) ha annunciato che il primo aereo passeggeri di grandi dimensioni C919 a essere stato consegnato ha completato oggi con successo il volo di prova inaugurale. Il jet sviluppato in Cina è decollato dall'aeroporto internazionale di Shanghai Pudong ed è atterrato nello stesso luogo circa tre ore dopo.

Nel marzo dello scorso anno, China Eastern Airlines ha firmato con la Comac un contratto di acquisto per cinque aerei C919, che dopo la consegna saranno basati principalmente a Shanghai.

Il C919, il primo 'trunk jetliner' sviluppato in Cina, ha 158-174 posti e un'autonomia di 4.075-5.555 km. L'aereo ha completato con successo il suo volo inaugurale nel 2017.

