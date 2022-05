Cina: cala l'indice di sviluppo delle Pmi

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 14 MAG - L'indice di sviluppo delle piccole e medie imprese (Pmi) cinesi, basato su uno studio condotto su 3.000 Pmi, è sceso di 0,3 punti rispetto al mese precedente arrivando a 88,3 in aprile. A mostrarlo sono gli ultimi dati del settore.

Si tratta del terzo mese consecutivo di calo per l'indicatore, che risulta inferiore a quello dello stesso periodo dell'anno precedente, come ha dichiarato l'Associazione cinese delle piccole e medie imprese.

L'interruzione della produzione a causa dell'epidemia di Covid-19, insieme agli ostacoli per la catena industriale e agli alti prezzi delle materie prime, ha reso più difficile per alcune aziende coprire i costi, ha dichiarato l'associazione.

I sottoindici relativi a industria, edilizia, trasporti e servizi postali, commercio all'ingrosso e al dettaglio, ospitalità e ristorazione sono diminuiti rispetto a un mese fa, mentre quello relativo al settore immobiliare è cresciuto.

Il gruppo industriale chiede un sostegno mirato alle piccole imprese del settore dei servizi colpite dal virus, l'attuazione di politiche come la riduzione delle imposte e delle tasse, oltre a sforzi per mantenere stabili i prezzi e l'occupazione.

(ANSA-XINHUA).