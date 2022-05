Pechino, in Cina eseguiti 57 mln test molecolari al giorno

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 13 MAG - La Cina ha sviluppato la capacità di raccogliere e analizzare quasi 57 milioni di provette di campioni di test molecolari al giorno, secondo quanto dichiarato oggi dalla Commissione Sanitaria Nazionale.

Attualmente, questi test per il Covid-19 vengono effettuati da 153.000 tecnici in 13.000 istituzioni mediche in tutto il Paese, fa sapere Guo Yanhong, funzionario della Commissione.

Grazie ai significativi progressi negli ultimi due anni, i residenti delle metropoli cinesi possono trovare un sito di raccolta a soli 15 minuti da casa, ha aggiunto Guo.

Le autorità locali sono state incoraggiate a impiegare non solo medici e infermieri per i test, ma anche persone con qualifiche tecniche pertinenti, ha aggiunto Guo. (ANSA-XINHUA).