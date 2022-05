Covid: in Cina numeri dei contagi in diminuzione

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 13 MAG - La recente recrudescenza del Covid-19 in Cina continuato ad attenuarsi, stando a quanto reso noto oggi da Lei Zhenglong, funzionario della Commissione Sanitaria Nazionale, nel corso di una conferenza stampa.

I nuovi contagi locali del Paese su base giornaliera sono stati meno di 5.000 dalla data del 5 maggio e la cifra è scesa sotto i 2.300 nella giornata di ieri, ha precisato Lei, aggiungendo che Shanghai ha registrato un calo costante in termini di nuovi casi giornalieri, mentre la provincia dello Jilin sta riportando la situazione sotto controllo.

Le autorità cinesi ritengono he le misure di contenimento del virus si stanno dimostrando efficaci nella capitale, dove il numero di nuovi contagi giornalieri è calato dal picco di oltre 70 fino a 47 alla data di ieri. (ANSA-XINHUA).