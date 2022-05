Covid: Cina, 51 nuovi casi locali a Pechino in 24 ore

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 13 MAG - La città di Pechino ha registrato 51 nuovi casi confermati di Covid-19 trasmessi localmente, tra le 15:00 di ieri e la stessa ora locale di oggi, ha reso noto da Pang Xinghuo, vice direttore del centro municipale per la prevenzione e il controllo delle malattie della capitale, nel corso di una conferenza stampa.

Alle 15:00 di oggi, a Pechino erano complessivamente 979 i contagi riportati dalla ricomparsa del virus il 22 aprile.

Delle nuove infezioni, 358 sono emerse nel distretto di Chaoyang, 276 in quello di Fangshan, 88 in quello di Haidian, mentre i restanti sono stati rilevati in altri 12 distretti della città. (ANSA-XINHUA).