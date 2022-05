Cina: Gigante chimico tedesco BASF investirà a Shanghai

(ANSA-XINHUA) - SHANGHAI, 13 MAG - Il colosso chimico tedesco BASF, che figura nella lista di Fortune 500, ha firmato in video-collegamento a Shanghai un progetto di aggiornamento tecnico per i prodotti di fascia alta destinati alla cura della pelle, con un investimento totale di circa 280 milioni di yuan (41,6 milioni di dollari).

Il progetto prevede che le linee di produzione di Uvinul A Plus, un composto organico utilizzato nelle creme solari, saranno potenziate presso il polo produttivo Care Chemicals Jinshan di Shanghai.

Il sito produttivo di Jinshan diventerà una base centrale, integrando la produzione e la vendita di materie prime cosmetiche di alta gamma e di prodotti chimici per la cura della pelle, nel quadro degli ultimi interventi di Shanghai per rilanciare la ripresa della produzione.

Nonostante il focolaio di Covid svilppatosi in città, l'azienda ha mantenuto oltre l'80% della sua capacità produttiva regolare grazie agli sforzi congiunti e al sostegno del governo locale, ha dichiarato Jia Peishi, direttore generale di BASF Care Chemicals (Shanghai) Co.

Il parco industriale locale, dove si trova il sito di produzione di Jinshan, ha anche sviluppato un meccanismo logistico di auto-aiuto e catene di approvvigionamento temporanee per le sue imprese, al fine di garantire il trasporto regolare dei materiali di produzione durante la recente epidemia.

Una volta a regime, si precede che il progetto firmato ieri soddisfi non solo le esigenze del mercato interno, ma che esporti i suoi prodotti anche in Giappone, in Repubblica di Corea, nel Sud-est asiatico e in altri mercati internazionali.

(ANSA-XINHUA).